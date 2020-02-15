鍾南山指導！新冠病毒快速檢疫 一滴血15分鐘有結果 08:162020/02/15 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一位96歲高齡的新冠肺炎患者從浙大一院之江院區治癒出院，這是目前浙江最高齡的新冠肺炎患者。（取自新浪微博@央視新聞） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新型冠狀肺炎疫情延燒，大陸團隊正如火如荼進行相關研究，希望可以早日抑制疫情；而由大陸專家鍾南山指導的團隊，傳出已研發出快速檢測試劑盒，只要一滴血、15分鐘即可知道檢測結果。 據陸媒人民日報報導，大陸呼吸疾病國家重點實驗室表示，「新型冠状病毒IgM抗體快速檢測試劑盒」已經在湖北一間醫院進行過應用試驗，檢測結果有相當高的準確度，而目前該試劑盒已大量批送至武漢市等重度疫區，有望對疫情檢驗做出重大協助。 (中時電子報) #鍾南山 #一滴血 #15分鐘 #進行 #檢測試劑 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾南山：病毒潛伏期最長可達24天 04:102020/02/11 財經要聞 《產業》新穎生醫糖尿病腎病變預防檢測試劑，問世 16:482020/02/11 財經 新冠肺炎拐點難預測 鍾南山：2月中下旬出現峰值 18:192020/02/11 兩岸 鍾南山預測：新冠肺炎疫情可望4月前結束 09:282020/02/12 兩岸 若有新冠肺炎癥狀 鍾南山：不要在家隔離 10:482020/02/12 兩岸 鍾南山估疫情本月達高峰 透露終結時間點 11:142020/02/12 國際 世衛視新冠病毒為頭號公敵 鍾南山這樣估疫情 11:392020/02/12 兩岸 湖北疫情轉折 新病例不到2千 04:092020/02/13 焦點新聞 新冠病毒疫情 鍾南山估4月終結 04:102020/02/13 全球財經 高端 申請新冠病毒核酸檢測許可 04:102020/02/13 證券．權證 兩岸熱門新聞 居家隔離11天奇神奇康復 陸確診護士分享「10字秘訣」 - 兩岸 鍾南山指導！新冠病毒快速檢疫 一滴血15分鐘有結果 - 兩岸 陸用痊癒者「血漿」殺新冠病毒 已治11人 - 兩岸 武漢、湖北省委書記為何同時調整？背後原因終於曝光！ - 兩岸 看兒子被送上「武漢運屍車」！母親崩潰追喊：我兒啊...惹鼻酸 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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