新型冠狀肺炎疫情延燒，大陸團隊正如火如荼進行相關研究，希望可以早日抑制疫情；而由大陸專家鍾南山指導的團隊，傳出已研發出快速檢測試劑盒，只要一滴血、15分鐘即可知道檢測結果。

據陸媒人民日報報導，大陸呼吸疾病國家重點實驗室表示，「新型冠状病毒IgM抗體快速檢測試劑盒」已經在湖北一間醫院進行過應用試驗，檢測結果有相當高的準確度，而目前該試劑盒已大量批送至武漢市等重度疫區，有望對疫情檢驗做出重大協助。

(中時電子報)