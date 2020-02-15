大陸新冠肺炎肆虐，日前返台的首批包機台商將於2月18日解除隔離，但第2批包機何時返台，仍尚未定案。滯留武漢台人自救會14日號召50多人向陸委會遞交陳情書；沒想到過程中，一名男性家屬脫口而出，「防疫不是我們的事情。」引起爭議。

記者在現場提問，如何看待行政院長蘇貞昌以防疫跟弱勢優先的政策。自救會成員代表表示，自己家人不是生化武器，而防疫的事原則上是政府主導。話還沒說完，旁邊就有成員嘆氣，「我要回家就好了，防疫的事不是我們的事。」接著一名婦女大喊，「疫情會過去，感情怎麼彌補。」

現場開始鼓譟，其他人紛紛附和，希望政府可以重視。不過此番話惹怒了網友，大家紛紛在相關報導留言「防疫是大家的事，不是單單政府的事」、「可以體諒家屬的心情，但我堅決支持陳時中部長，對於防疫優先的做法表示肯定」、「沒有防疫意識，台商回來就會變疫情破口」。

針對包機部分，指揮官陳時中昨（14日）表示，已籌組 12 名防疫人員隨機協助檢疫，目前第2架台商包機已做好相關規畫，也提供121名急迫國人名單，一切將以防疫優先、弱勢優先為最高原則。

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(中時電子報)