吳敦義在最危難之際接手國民黨主席一職，不僅黨產遭封每月必須借錢，帶領打下2018九合一選舉大勝功勞卻不在他，如今除卸下主席就連陽春立委都沒有，還背負各界罵名。有網友為他大抱不平，更打趣表示，傳當年幫他算出「皇帝命」的那位算命師，現在如何？

網友在PTT論壇發文《吳敦義內心會不會不平衡啊？》寫道：「黨產會出現之後，國民黨的主席每個月都要去借錢。吳敦義當主席，2018年打了史上最好的地方選舉成績，他說的沒錯：我選總統過分嗎？結果總統沒得選已經夠X了，排不分區本來安全名單，結果被逼到連陽春立委都沒；明明總統多170萬票，立委多四席，結果被自己長期交好的姚江臨嗆聲馬上辭。吳敦義這主席做到最後，只有幫忙找錢，其他什麼都沒有，會不會心裡不平衡啊？」

文章一出，討論熱烈。有人直言：「比較想知道算他命的算命師現在如何？」

其他網友則紛紛回應：「2018也不是他的功勞好嗎」、「2014民進黨大勝：小英好棒棒！讓DPP起死回生；2018國民黨大勝：不是吳敦義的功勞啦！難怪白海豚心裡會不平衡，是我也不爽啊」、「沒辦法，沒有那個命」、「我覺得他選到後面，就神智不清了。如果是馬英九或金小刀操盤，不會這麼慘」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)