受到新冠肺炎疫情影響，全台經濟與民眾消費信心大降，連高雄也受到波及。身為高雄攤商的杏仁哥也感受到不景氣，直言「是誰在短短一年，把高雄打回到過去慘狀」。此話一出，有韓粉認為是在暗指高雄市長韓國瑜，痛批杏仁哥在扯韓國瑜後腿！但也有網友緩頰表示，杏仁哥不是罵市長，是在指那群罷韓人士。

新冠肺炎疫情持續擴大，對台灣觀光產業造成巨大影響，連高雄的六合夜市也不能倖免於外。在六合擺攤的挺韓大將杏仁哥就將慘狀PO上臉書，直言「去年六合夜市的榮景不在了。是誰在短短的一年，把高雄打回像過去前朝一樣的落沒」。

杏仁哥。（摘自杏仁哥臉書）

不過杏仁哥的發言，有韓粉覺得是在針對韓國瑜，就在臉書《韓國瑜市長後援會》粉專發難！表示「杏仁哥是不是故意發這篇，要讓大家誤會韓市長執政不力？其心可議！明明就是武漢肺炎肆虐，大家比較少出門而已。市長明明就還忙著許多事情，就這種不識大體的支持者在拖後腿」。該網友更表示，「如果質疑我到底支持誰，請看一下留言再做評論」！

網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜市長後援會臉書）

該網友的言論，一些網友趕緊緩頰表示，「別亂罵，杏仁哥不是說市長」、「你是不識字？還是來挑撥，發這文的有何用意」、「杏仁哥不是在說市長，是在說那四隻罷韓的動物啦」、「杏仁哥，你這種標題容易引起誤會啦」！

網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜市長後援會臉書）

(中時電子報)