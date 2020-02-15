高市消防局鳳祥分隊前天（13日）晚間10時執勤途中，不慎遭拖板車攔腰撞上，釀成水箱車嚴重90度翻覆，車內5名消防弟兄分別受輕重傷受傷，其中小隊長馮永昌不治身亡，隊員賴統生則意識模糊，仍在加護病房治療，一名自稱賴統生的妻子，今天凌晨在臉書社團「我們消防家族」沈痛發文說 ：「孩子一直問爸爸怎麼沒有下班回家怎麼辦」、「國家可不可以承諾我們一個讓家人安心出門工作的環境」。

賴妻發文內容中說：「統生仍不算脫臉，前額頭骨碎了，可見撞擊力道，重大撞擊導致腦幹附近有出血，這一周都要密切注意。至於其他的傷，我還沒空去想，也還沒去想以後怎麼辦。」

還說：「每一位來探視的長官問我需要什麼？承認自己腦裡只很現實的想到經濟怎麼辦、房貸車貸怎麼辦？孩子一直問爸爸怎麼沒有下班回家怎麼辦？但是我不知道，除了錢，國家可不可以承諾我們一個讓家人安心出門工作的環境？」

賴妻表示，這些年，多少家庭承受因公死亡或重傷的打擊，沒想到一個尋常的日子裡，輪到我們了，這一周請大家替統生加油打氣，他19年來救人無數，也請各位千萬注意安全，出勤平安返隊。

(中時電子報)