陸媒《環球時報》15日社評指出，美國司法部13日對華為提起新指控，西方有媒體評論稱，美國與華為由此「多出一條戰線」、「爭鬥升級」，這話很明白：美國的指控出於政治原因，而非執法目的。事實上，對華為發起新指控，意味著美國一系列打壓華為的舉措失敗了，是黔驢技窮的表現。

美國同時起訴孟晚舟違反《非正當經營及腐敗組織法》，並指控華為與北韓、伊朗「非法合作」，華為14日回應將證明新增指控「毫無依據且不公平」。

社評質疑，奇怪的是，美國商務部在同一天第四次延長華為的「臨時通用許可證」，也就是允許美國公司繼續與華為合作。看起來自相矛盾，但有其內在邏輯，好比嘴上說不要，身體卻很誠實。華府是鐵了心要打壓華為，但美國眾多小營運商一時又離不開華為。於是，美國司法部舉起大棒，商務部卻拿出了胡蘿蔔。

社評認為，如果美國之前採取的措施奏效了，它還需要再去找新的藉口來起訴華為嗎？美國在全世界發起對華為的全面打壓，已經這麼長時間過去了，華為沒有被打垮，華為5G的競爭力沒有被削弱，華為在全球的市場也沒有萎縮。這不是美國的失敗，又是什麼？

社評指出，這一次的指控也不可能奏效。按照程序，美國司法部提起訴訟，要經過法院判決。退萬步言，即使美國出於政治目的操弄法律，判決美國司法部勝訴了，那麼美國又能怎麼執行呢？現在華為在美國已不剩下什麼產業了，美國對它的判決還能把手伸到美國之外的地方嗎？美國的巴掌再大，能捂住的地方也是有限的。

社評稱，美國自己也知道，光靠美國一家壓制不住華為。現實已經一再證明，就算沒有美國市場，華為也能活下去，且活得很好。這一兩年，華府大員們滿世界跑，恐嚇、威逼加利誘，耍出各種手段就是想讓盡可能多的國家拒絕華為。但無論他們怎麼賣力，就是拉扯不起來一個反華為的聯合陣線。

社評表示，這個問題上，美國盟友的態度頗能說明問題。繼英國、德國之後，法國政府13日表示不會將華為排除在5G建設之外，盡管會有些限制。這被媒體解讀為法國沒有屈從於美國壓力的決定。因為大家都清楚，美國對華為的指控都是莫須有的，美國打壓華為有著不便告人的心思，但如果其他國家排斥華為，卻有損這些國家的切身利益。對這個損失，美國會補償嗎？不可能的。

社評強調，美國對華為的絞殺註定要失敗。這是赤裸裸的不道德、不正當的經濟霸凌行徑，假如此類行徑得逞了，那將是整個人類文明的倒退。相信沒有誰願意看到這樣的結果。

關鍵字：華為，北韓，伊朗

(中時 )