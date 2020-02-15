<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='4803'>VHQ-KY(4803)</a>1月合併營收為0.96億元，年減9％，主要為今年過年假期集中在1月份，工作天數減少6天，以及北京春節延後。VHQ表示，近期受新冠肺炎疫情影響，北京政府宣布各行業延後開工，公司2月人員復工及整體營運仍將受到疫情衝擊，目前下游客戶已接受後製作品延後完成，公司亦未接獲客戶取消訂單的要求，預估隨疫情明朗，產業秩序回復正常後，公司透過大陸及東南亞兩地團隊的通力合作，將可望在未來2到3季趕工填補之前疫情所帶來的影響。

大陸電影產業面臨疫情影響，公司積極尋求多角化發展期降低短期衝擊。今年1月已與阿里巴巴集團簽約合作其電商網路廣告後製業務，成為阿里集團主要的廣告特效後製服務商。繼去年第4季跨入與大陸電商策略合作，為京東電商製作網購平台的高清動態廣告後再下一城。

由於電商的廣告後製業務製作時間相較傳統電視廣告更短，預估電商廣告後製業務對整體營收獲利貢獻將可望持續提高，降低近期電影產業暫停開拍帶來的不確定性。

此外，VHQ進軍歐美市場亦有斬獲，去年公司後製的美系自製劇特效華語作品《彼岸之嫁》於今年1月23日上映後廣受觀眾歡迎，會繼續後製該系列餘下的季集。目前也持續積極爭取其他歐美自製劇及影視頻道廠商的後製特效訂單，目標今年內推動歐美訂單的提升。

(時報資訊)