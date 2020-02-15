<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6214'>精誠(6214)</a>1月合併營收為19.47億元，年減5.03％。精誠指出，大陸辦公室早在農曆春節期間即已啟動應變計畫，目前配合當地政策，行政人員採取分批上班模式，技術相關同仁均為遠距工作，員工須自主健康管理並回報管理單位，運作一切正常。

精誠1月營收主要營收來自於證券線上開戶、金融產業，如銀行以及壽險公司的內部雲端儲存與維運大型專案，餐飲與零售產業行動支付設備專案也有所斬獲，因此，雖然元月假期天數多，但僅比去年小幅減少約5％。

因應肺炎疫情，精誠已經著手進行各項相關防疫準備工作，包含採購防疫相關設備，要求員工做好健康管理，暫時禁止安排大陸及港澳地區出差行程，並採用線上會議工具，做為內部開會工具，確保公司日常營運無礙。另外，在業務行銷方面，強化應用數位行銷工具加強與外部客戶溝通，以數位行銷力持續推動業務。

(時報資訊)