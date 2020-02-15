補班好憂鬱，連上六天班好累，超商與咖啡業者皆推出優惠活動，買一送一、拿鐵10元等，陪你迎戰2/15（六）補班日。
全家便利商店：
2/15推出「中杯熱單品美式」與「中杯熱單品拿鐵」，買2送2的超殺優惠，每人限購1組，但此優惠僅限定會員。
7-11便利商店：
2/15草莓果茶歐蕾和草莓冰茶，任選第2杯半價， 而韓國黃金柚香咖啡買1送1活動，則是到2/25才結束。
OK便利商店：
2/15祭出大杯冷／熱美式、大杯冷／熱拿鐵同品項第2杯10元優惠；2/13到2/17連續4天，草莓歐蕾和草莓拿鐵同品項第2杯5折。
丹堤咖啡：
2/15出示丹堤粉絲團的優惠照，可享全系列飲品（大杯以上）買1送1，不限次數和杯數。
星巴克：
2/16、17連續2天，推出星光好友分享活動，下午4時到8時，到門市即可享有飲品買1送1的優惠。
(中時電子報)
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