補班好憂鬱，連上六天班好累，超商與咖啡業者皆推出優惠活動，買一送一、拿鐵10元等，陪你迎戰2/15（六）補班日。

全家便利商店：

2/15推出「中杯熱單品美式」與「中杯熱單品拿鐵」，買2送2的超殺優惠，每人限購1組，但此優惠僅限定會員。

7-11便利商店：

2/15草莓果茶歐蕾和草莓冰茶，任選第2杯半價， 而韓國黃金柚香咖啡買1送1活動，則是到2/25才結束。

OK便利商店：

2/15祭出大杯冷／熱美式、大杯冷／熱拿鐵同品項第2杯10元優惠；2/13到2/17連續4天，草莓歐蕾和草莓拿鐵同品項第2杯5折。

丹堤咖啡：

2/15出示丹堤粉絲團的優惠照，可享全系列飲品（大杯以上）買1送1，不限次數和杯數。

星巴克：

2/16、17連續2天，推出星光好友分享活動，下午4時到8時，到門市即可享有飲品買1送1的優惠。

(中時電子報)