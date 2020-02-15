適逢美國時間情人節這天，湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩的遺孀瓦妮莎特別在個人IG上面，貼出當年自己跟布萊恩親密擁抱的珍貴照片，更寫出自己緬懷與思念布萊恩這位最佳情人的愛慕心情，短短兩小時就吸引快500萬人按讚回應。

「給我永遠的情人，我是如此愛你，」瓦妮莎在IG上寫著，「在你最愛的節日裡，我是如此地想念你，向在天堂的你和吉安娜送去飛吻，情人節快樂！我的寶貝，獻上我永遠的愛意，我永遠是你的愛人，愛你的歌曲，『告訴他(Tell Him)』」

根據最新消息指出，預定在美國時間2月24日上午10點於洛杉磯史坦普中心舉行的布萊恩等9人追悼會，湖人計畫在當地時間2月19日開始售票，門票價格將分為224美元單人票、224美元雙人票與24.02美元單人票等3種方式販售。

所有的門票收入都將捐給才剛改名的曼巴與小曼巴體育基金會，為了緬懷亡者，追悼會過程不會在任何室外大螢幕直播播放，也不會在史坦普中心之外的地方設置室外或室內會場，洛杉磯當地的電視台屆時將會進行現場直播。

(中時 )