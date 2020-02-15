新冠病毒正肆虐全球，預計7月24日開打的東京奧運仍不為所動。國際奧會(IOC)調查團的柯提斯(John Coates)在東京記者會說：「對於取消比賽、移地作戰的問題，我們目前沒有任何備案。」他有信心100%如期開打。
調查團本周前往東京勘查兩天，柯提斯表示WHO(世界衛生組織)建議他不需要準備應變計畫。然而在大陸開打的奧運資格賽幾乎都被取消。《美聯社》引述專家Mark Woolhouse的看法，認為冬季的傳染病仍然有機率持續到夏天，不能過度樂觀它們因換季而消失。
日本前WHO地區事務長尾身茂說：「目前沒有科學根據疫情會在奧運前結束，我們應該假定病毒已在日本擴散，大家要明白邊境管控不是防疫的唯一手段。」國際奧會醫療與科學主管巴吉特(Richard Budgett)則拒絕《美聯社》專訪。
柯提斯還開玩笑說，如果馬雲要來奧運，「要看他來日本前幾天都跑去哪裡度假了。」馬雲創辦的阿里巴巴是東京奧運主要贊助商之一，總不能把馬雲拒之門外。
國際奧會目前仍是態度堅決，帕奧(殘障奧運)發言人史潘思(Craig Spence)也呼籲大家不要恐慌。「恐懼傳播的速度超過病毒，安定人心是很重要的。」帕奧預定如期於8月底舉行。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。