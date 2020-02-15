新冠病毒正肆虐全球，預計7月24日開打的東京奧運仍不為所動。國際奧會(IOC)調查團的柯提斯(John Coates)在東京記者會說：「對於取消比賽、移地作戰的問題，我們目前沒有任何備案。」他有信心100%如期開打。

調查團本周前往東京勘查兩天，柯提斯表示WHO(世界衛生組織)建議他不需要準備應變計畫。然而在大陸開打的奧運資格賽幾乎都被取消。《美聯社》引述專家Mark Woolhouse的看法，認為冬季的傳染病仍然有機率持續到夏天，不能過度樂觀它們因換季而消失。

日本前WHO地區事務長尾身茂說：「目前沒有科學根據疫情會在奧運前結束，我們應該假定病毒已在日本擴散，大家要明白邊境管控不是防疫的唯一手段。」國際奧會醫療與科學主管巴吉特(Richard Budgett)則拒絕《美聯社》專訪。

柯提斯還開玩笑說，如果馬雲要來奧運，「要看他來日本前幾天都跑去哪裡度假了。」馬雲創辦的阿里巴巴是東京奧運主要贊助商之一，總不能把馬雲拒之門外。

國際奧會目前仍是態度堅決，帕奧(殘障奧運)發言人史潘思(Craig Spence)也呼籲大家不要恐慌。「恐懼傳播的速度超過病毒，安定人心是很重要的。」帕奧預定如期於8月底舉行。

(中時電子報)