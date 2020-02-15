檢察官陳隆翔任職彰化地檢署時，因偵辦曲棍球協會補助款案遭監委高涌誠提案後彈劾，司法院職務法庭14日公開審理，陳否認偵辦過程違失，高則是大吐苦水強調自己沒有政治立場，雙方激辯2個半小時後，法官諭知下月續行準備程序。

劍青檢改成員林達到庭旁聽並聲援，他氣憤地說陳隆翔檢察官合法作為，辦案也沒有違法缺失，監委彈劾是迫害司法，他希望監委不要雙重標準，也不要因為段宜康關注曲棍球案，就對承辦檢察官找麻煩，少數監委應好自為之。

前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷的造勢場上，指控對手國民黨籍的林滄敏擔任曲棍球協會理事長詐領補助款，段還嗆聲如果說法不實就吞曲棍球，之後檢察官陳隆翔承辦此案，認定林未涉案，只對協會祕書長緩起訴。

職務法庭昨由法官蕭惠芳召開準備程序，陳隆翔及高涌誠都親自出庭；高解釋2年前他輪值受理陳情，段宜康剛好到監院對曲棍球協會案提陳情，他調查後發現承辦檢察官未扣押偽造印章及金流鄉力，因此提案彈劾。

高涌誠在法庭上回到以往律師的辯才，不斷強調不是因為特殊立場及給段宜康交待，才針對檢察官進行調查；他約詢陳隆翔檢察官過程中，是「苦笑」而不是嘲笑，檢察官有11項辦案缺失，應付懲戒。

陳隆翔則是一一解釋辦案的經過，不認定彰化縣府與曲棍球協會成立貪汙案，是依據最高法院對於貪汙案的判決解釋，他認定雙方只存在私經濟關係；至於扣押物返還及沒入部分，他也沒有辦案缺失，台中高分檢的調查結果可佐證。

被彈劾的檢察官與監委當庭為了辯論爭點及應調查事實，不斷爭辯、字字酙酌，高涌誠一度動怒大聲斥責檢察官，經一旁助理安撫情緒後才平息；庭末法官諭知，雙方對於應調查事證等仍有爭執，下月20日再開準備庭。

(中時 )