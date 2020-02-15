台北觀光飯店餐廳停止營業圖表。(圖/姚舜製表)

新冠肺炎疫擴大，嚴重衝擊觀光飯店餐飲生意！由於擔心染疫，外食人口銳減，觀光飯店繼啟動餐飲外賣與外送服務「開源」後，更正式實施「節流」方案，紛紛調整館內餐廳、酒吧，甚至Room Serveci客房餐飲服務與供餐時間，台北陸續有多家飯店從館內最有人氣、最賺錢的「金雞母」吃到飽自助餐廳下手，停止供應晚餐，希望減少人力與食材成本，全面節能節流、減少開支。

據調查，位在大直、周邊豪宅林立的台北萬豪酒店，已低調通知客人館內Garden Kitchen餐廳晚餐時段暫時停止服務至2/29日。凱撒飯店連鎖旗下台北凱撒大飯店館內「Checkers」自助餐餐廳停止供應平日與假日晚餐與平日下午茶，萬華凱達飯店館內「百宴」自助餐廳4月底前周一至周四晚上亦暫停營業。

而台北W 飯店的「 The Kitchn Table」自助餐廳，周二至周四晚餐暫停營業，午餐則改為單點菜單。國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」亦暫停供應晚餐，台北文華東方酒店則在官網上公告，調整館內部份餐廳與酒吧營業時間，至於詳細內容則希望客人直接去電詢問。另外日系大倉久和酒店館內自助餐廳則下午茶時段暫停營業。寒舍艾麗酒店則告知房客，Room Service客房餐飲只從上午6點供應至早上11點，客人有需求則改到6樓餐廳。

上述觀光飯店除台北凱撒、萬華凱達，以及寒舍艾麗酒店外，分屬不同國際酒店集團體系下直營或加盟酒店，如今這些觀光飯店先後「發難」調整餐廳營業時間，甚至停止供應晚餐，預料將引發骨牌效應，後續還會有更多同業跟進。

上述觀光飯店調整營業時間的餐廳，多屬飯店內的全日營業的自助餐廳，這些餐廳除接待國人午、晚餐下午茶外，另一項重要功能是負責供應下榻飯店房客的早餐。如今業者紛紛暫停晚餐時段，顯示新冠肺炎疫情確使外人來台旅行市場量縮急凍，且即便是「吃到飽」也無法「誘」使國人走出家門外食，迫使業者必須採取更積極的節流方式自保。

台北萬豪酒店近期住房率平均約二至三成，且餐飲生意亦因客人不敢出門衰退，於是率同業之先2月底前停止Garden Kitchen晚餐，飯店認為，現在客人不上門的原因「是怕，不是貴」，殺價促銷客房或多賣一二個便當，實無濟於事。

台北凱撒飯店與萬豪凱達飯店調整餐廳營業時間，主要是可集中客源，避免人力資源浪費，重新調整人力配置進行有效運用。

(工商 )