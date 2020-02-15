新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，截至今（15日）上午已造成1521人死亡，就連非洲也失守，出現確診首例。而疫情爆發的源頭武漢內部情況也是大家關心的焦點，近日就有網友PO出一段，武漢母親哭喊著「兒啊」，目送死去兒子上車的畫面，令人鼻酸。

上傳影片的網友在推特上寫道，「外界對武漢知之甚少，此時此刻，必須將武漢真實的情況告訴世人。救護車已經改裝成運屍車，而這輛車裡面已經塞滿了屍體。」

影片中可以看到，4名身穿防護衣的人員抬著一具遺體走出來，一旁清晰可聽見有女性的哭叫聲，迴盪在整個社區裡，接著一名婦人追出來，眼睜睜看著車門關閉，不斷跺腳哭喊「我兒啊」，情緒相當崩潰，淒厲叫聲讓所有人相當心疼。

雖然短短80秒的影片無法證明，該名婦人的兒子是死於新冠肺炎，但仍引起討論，網友紛紛留言「哭聲聽了真難過」、「我們能做的只有如實紀錄」、「相信這不是唯一個案」；但也有人認為，影片會造成恐慌，使得防疫工作更加困難，因此不傳謠，不信謠。

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(中時電子報)