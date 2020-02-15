新一波寒流明日來襲，氣象局對10縣市發布低溫特報。 (圖擷自氣象局)

未來一周低溫預測圖。(圖擷自吳聖宇臉書)

(10:39 更新) 別被好天氣騙了！明(16)日鋒面大舉南侵，將出現氣溫大驟降現象。天氣職人吳聖宇說，今氣溫上看30度，但寒流來襲後，將爆冷只剩7度，這波寒流將在周一晚間到周二清晨最冷，一直要到周三白天才會明顯漸弱。面對寒流來勢洶，氣象局今上午已對10縣市發布低溫特報。

氣象局說，受到寒流影響，明日氣溫明顯下降，明晚起至19日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。明晚起至17日白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫，氣象局今早發出低溫特報，對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發橙色燈號；新竹市、苗栗縣、臺中市、金門縣發黃色燈號示警，請民眾注意防範。

吳聖宇表示，過去這兩天受到華南雲雨帶通過的影響，台灣天氣不穩定，一天之中有晴有雨，甚至出現雷雨，很有春天天氣變動快速的感覺，由於吹南風的關係，溫度偏暖，南部的感覺甚至像夏天，北部也不像前一段時間那般寒冷。

吳聖宇指出，這種變化快速的天氣還未結束，周六新一波鋒面正逐漸接近台灣，上午各地天氣較為穩定，多雲到晴，午後隨著鋒面靠近，西半部雲量將會增多，部分地區開始有零星降雨的機會，入夜後鋒面持續南下，預估深夜到明天清晨前就會來到台灣上空。

吳聖宇分析，溫度方面將有大幅度變化，今日台灣仍在暖空氣範圍，各地溫度偏暖，尤其中南部高溫上看28-30度。明天鋒面通過，寒流冷空氣南下，從中午起各地溫度由北往南逐漸下降轉冷，周日晚間到下周一清晨中北部、東北部低溫就將下探至10度上下，南部及花東地區低溫也會降到12-14度間。

下周一、周二受到寒流籠罩，各地溫度偏低，尤其周一晚間到周二清晨配合輻射冷卻作用，可能出現這次寒流的最低溫，預估中北部、東北部空曠地區低溫將只有7-9度，南部及花東地區低溫也只有11-12度左右，低溫的情況將延續到下周三(19日)清晨，要等到周三白天起冷空氣明顯減弱，溫度才會回升起來。整體來看這波寒流冷空氣強度頗強，持續時間也會達到2-3天之久。

(中時電子報)