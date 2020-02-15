楊思琦曬出女兒與兒子合照。（圖／翻攝自szekikk IG）

41歲女星楊思琦19年前參加港姐比賽以冠軍身分出道，去年她宣布和圈外男友結婚，近日誕下一子，然她早在2012年就曾閃電生下一女，當時她對孩子的爸身分不願多說，只表示女兒會跟她姓。

楊思琦過去曾演出電影《辣警霸王花》、《雀聖3：自摸三百番》，2002年她演出電視劇《血薦軒轅》和同劇演員李泳豪交往，兩人一度論及婚嫁，2011年楊思琦卻突然宣布兩人分手，情變主因眾說紛紜，有一說是指女方有第三者，和跳水運動員吳帥擦出愛火。

隔年，楊思琦在微博宣布生下一女，但她拒絕公開生父身分，也挑明之後不會再提，去年10月楊思琦宣布嫁給圈外男友且已懷孕。昨(14日)情人節，楊思琦曬出兒子與女兒合照，寫下：「歡迎『豬豬』來到我們的大家庭！」重近3600公克，她接受港媒訪問，透露因疫情蔓延，自己懷孕時也很擔心，天天量體溫並減少出門，她也讚老公體貼，全程陪伴才順利生下愛的結晶。

(中時電子報)