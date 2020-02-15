美股消息面：

1.中國的原油需求仍然強勁，緩解市場對新冠肺炎疫情衝擊的擔憂，周五紐約3月期油收漲63美分或1.2%，為每桶52.05美元，本周累計收漲3.4%。倫敦布蘭特4月期油收漲98美分或1.7%，為每桶57.32美元，本周收漲5.2%。兩合約均為1月3日以來首度周線收高。

2.在新冠肺炎疫情衝擊全球經濟之際，由避險需求帶動，周五紐約4月期金收漲7.6美元或0.5%，為每盎斯1586.40美元，創下1月31日以來新高；本周收漲0.8%。

3.密西根大學2月美國消費者信心指數初值為100.9，創下去年5月以來新高，亦高於市場預期的99.5與1月終值99.8。

4.美國聯儲會公布，美國1月工業生產月減0.3%，遜於市場預估的月減0.2%，主要因天氣異常溫暖造成公用事業產出減少，以及波音降低民航機生產。製造業產出月減0.1%，符合預期；產能利用率為76.8%，亦符合預期。

5.美國商務部公布，美國1月零售銷售月增0.3%，扣除汽車的零售銷售月增0.3%，均符合市場預期。

(時報資訊)