淘帝國際-KY(2929)2020年1月合併營收達5.25億元，淘帝國際-KY旗下TOPBI品牌主要福建地區供應商與24個各省經銷商在2月15日會陸續復工、1個經銷商已向當地政府申請中，預計3月初復工，淘帝國際-KY表示，目前生產的廠商已復工，不過由於2月工作天數較少，2月業績將會受到影響，3月則需視各地復工及疫情發展狀況而定。

由於經銷商於年節銷售旺季提前備貨，淘帝國際-KY自結1月合併營收為5.25億元，月減25.85%，較去年同月5.09億元增加3.09%。

近期大陸地區面臨新冠肺炎疫情，總部及時成立防疫管理小組、開通線上辦公服務積極與各地經銷商及生產供應廠商密切聯繫出貨時程、及協調防疫物資準備，淘帝-KY旗下TOPBI品牌主要福建地區供應商與24個各省經銷商在2月15日會陸續復工、1個經銷商已向當地政府申請中，預計3月初復工。

為應對疫情對市場的影響，同時能夠支援疫區承擔企業社會責任，淘帝-KY在當地政府引導下，協同供應商轉產口罩，除了將提供自產口罩給25個經銷商，用買童裝贈口罩的方式保障市場銷售外，還將提供更多產能支援疫區，以實際行動主力防控疫情阻擊戰。

淘帝-KY評估，雖大陸終端消費市場短期受疫情影響減少非必要性外出，觀察消費者購物習慣朝向線上電商銷售需求增加，帶動「宅經濟」商機，且隨著人均所得提升、消費習慣改變、消費族群潮流、多元喜好等，推升大陸整體童裝市場規模持續擴大，憑藉TOPBI品牌連續十年站穩中國前十大童裝品牌的競爭優勢、以及持續朝新零售通路策略布局，有助於挹注集團整體營運良好成長動能。

為因應中國消費需求升級與轉型趨勢，集團近年積極投入電商銷售領域布局、全方位整合虛實銷售通路資源、並計畫推出聚焦線上銷售之Mini Topbi品牌等重要策略執行，包括TOPBI品牌童裝、門市形象等朝簡約輕時尚風格轉型，並協助旗下各省經銷商強化消費者購物體驗，透過與線上代理商緊密合作，推動在天貓、淘寶、京東等第三方知名電商平台的銷售表現；淘帝-KY集團於2019年第4季推出聚焦線上銷售的Mini Topbi品牌，以舒適性高的棉、麻材質瞄準小童市場，透過強化設計端與銷售端的良好雙向溝通、柔性供應鏈的高度生產彈性，能夠脈動潮流趨勢推出當季新品，有望帶動集團電商營收比重較2019年全年的7%持續增長。

淘帝-KY持續採取旗下雙品牌線上與線下通路差異化銷售布局，帶動新零售銷售效益持續發酵，同時集團已著手投入自家網紅培育，冀在中國網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，透過網路紅人效益累積忠實粉絲並強化消費者與品牌的連結，進一步達到消費購物轉換，此外，憑藉Mini Topbi與Topbi雙品牌的高度差異性，以吸引全方位通路消費者進而擴大中國童裝市場占有率，並藉以提升集團於無代理商之空白區域銷售表現，帶動集團未來整體營運表現更上一層樓。

(時報資訊)