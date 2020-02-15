空軍黑鷹直升肇事原因，空軍調查有可能是瞬間進雲，飛行員來不及拉高觸地墜毀。(中時資料庫)

空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機在1月2日在新北市與宜蘭交界山區失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，空軍今天上午10點將公布初期調查報告。據了解，是因為飛機瞬間進雲，飛行員不及拉高觸地而墜毀。

軍方已將事故原因歸咎於環境與人為的複合因素，顯見人為操作疏失與失事原因也有密切關連，為此，國防部將一併懲處規劃該趟任務的相關人員，懲處層級將高達空軍司令熊厚基。

據了解，主要肇事原因，是因為山區氣候驟變，雲霧濃厚，同時受到移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員來不及拉高處置而觸地墜毀，屬環境與人為複合因素。

空軍在1月8日透過美國在台協會，將黑鷹直升機的黑盒子送往美國進行資料解讀，經過四周，在上星期已將解讀資料送回國防部，並交由調查小組研析。

據了解，空軍的初步調查報告，研判因天候與地環境、人為等複合因素所造成。其中可能最重要的是，因為天氣驟變，直升機進入雲霧中後反應不及才會肇事。

軍方在調查報告所謂的「環境因素」，應是指飛行當天山區氣候突然轉變導致雲霧增多，飛行員未依照規定避開雲霧改變航線，或是拉高高度。也有可能是在勤前教育規劃長官視導航線時，選派飛行員甚至飛行前任務提示就有疏失。

至於「座艙管理資源」，簡單來講就是飛行前責任分工。也就是在飛行前的勤教，就必須做好飛行期間正駕駛與副駕駛在機上責任分配，以及遭遇緊急狀況時處置分工，一般來說就是正駕駛負責飛行，副駕駛注意通訊、儀表與外在環境。機工長負責外在天候與地貌，部分儀表檢視。

軍方指出「座艙資源管理」未落實，顯見肇事原因，指向正副駕駛之間在操作與聯繫出了問題，導致未能及時對飛行危險因素進行快速與妥適的處置。

所有的謎團，空軍承諾將會在記者會中詳盡說明，給全國人民一個完整交代。

(中時電子報)