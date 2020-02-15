為抑制新冠肺炎疫情擴散，大陸施行封省封城管制。江蘇省蘇錫常通泰5市12日聯合發布聲明表示，在疫情防控期間，為確保物流和經濟發展皆能順暢，5市將採取措施，解決保通保暢工作中存在的問題。對此，財經專家胡采蘋大驚，清末東南互保重現？

據《江蘇新聞廣播》電台報導，蘇錫常通泰五市12日聯合發出《關於蘇錫常通泰五市交通管控（防控）組道路物資運輸保暢保通工作的通知》，內容強調除會嚴加控管疫情外，針對外界關心的物資運送問題，五市罕見聯合表示，會「統籌協調運輸車輛在五市內道路通行，確保防控應急物資、重點生活生產物資等運輸暢通」。

聲明更強調，五市會嚴格執行「一斷三不斷」，意即「堅決阻斷病毒傳播管道，公路交通網絡不能斷，應急運輸綠色通道不能斷，必要的群眾生產生活物資運輸通道不能斷」，切實保障人民和運輸的安全。

對此，胡采蘋在臉書發文表示，「東南互保了！江蘇省五大地級市宣佈彼此保障交通物資供應暢通。蘇州+無錫+常州+南通+泰州，歷史課本正在重演」！所謂東南互保是指，清末義和團拳亂引發八國聯軍，東南各行省督撫為自保，拒從慈禧太后「與萬國開戰」詔書，不與列強宣戰，避免與清一起陷入戰爭局面。

胡采蘋臉書。（摘自胡采蘋臉書）

(中時電子報)