人夫偷吃16次，法官判他16個通姦罪。（達志影像/shutterstock提供）

高雄市一名洪姓男子，將自己與小三徐姓女子發生性行為的日期、次數都記在筆記簿中，而且還有三本之多！洪妻發現「通姦日記簿」之後怒向洪男和小三提告，洪男辨稱自己狂看200多部A片，還特別寫下心得，筆記簿中都是自己杜撰出來的幻想文，並非自己外遇記錄。高院高雄分院審理此案，不採信洪男辯詞，判他和徐女應連代付30萬元給洪妻。

判決書指出，洪男與妻子結婚40年，但從2011年起，他就和徐女在外同居，直到2018年5月，洪妻發現了三本「通姦日記簿」，還用螢光筆特別畫出「第一次性交」、「開房日期、開房257 次 、性交410 次」等字句，將兩人性交的詳細時間、地點、次數及過程、方式與感受，甚至連徐女的生理期日期，全部都記錄得清清楚楚，次數至少300次以上。

洪男辯稱自己觀看200 多部A片、色情小說及圖片後，為了舒壓才會將腦中的幻想全部寫出來，與徐女無關。徐女則否認與洪男同居及上床，自己只是為了向他推銷健康儀器，才一起唱歌、吃飯。

高院高雄分院審理此案，依照洪妻提出了多間摩鐵、飯店的訂房繳款單和相關事證，再加上洪男曾向女兒坦承一切，並簽下切結書表示想私下和解，認定洪男與徐女間有性交行為，雖不能證明他們有性交行為，但確實踰越一般男女友誼分際之交往，判兩人應連代付30萬元給洪妻。

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(中時電子報)