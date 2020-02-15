受到新冠病毒引起之嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，投資難度提高，資金短期追逐美元資產，農曆開春後民眾美元需求增加。永豐金旗下永豐銀(5849)及<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2891'>中信金(2891)</a>旗下中信銀都推出外幣優惠存款。

美元指數近期逐步墊高，今早站上99.161，創去年10月以來新高價。

永豐銀行即日起推出新資金3萬美元起、定存2.08%（5個月期）新春優惠專案。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，年節甫結束，建議手上擁有閒置資金民眾可考慮美元定存做為資金穩健配置的一環。同時，永豐銀行百元定存，首創銀行外幣定存最低門檻！100美元即可於網路銀行、行動銀行辦理定存，線上換匯也可享專案減分優惠，提供小資理財輕鬆參與享優利。

中信銀行則建議民眾利用該行定期舉辦的換匯優惠快閃活動「17換匯吧」，掌握換匯優惠，進行資金配置。中信銀行每月快閃換匯活動「17換匯吧」舉辦將滿一年，據去年3月推出至今的統計資料顯示，再購率近4成。中信銀行2月「17換匯吧」加碼推出上午時段（上午9時至12時）共計1888組「新臺幣兌美元」（最高減免美元3.5分）或「新臺幣兌日圓」（最高減免日圓0.14分）換匯優惠禮，有外幣需求的民眾可充分把握優惠時段，進行資金配置。

2月「17換匯吧─好康鼠於你」活動於17日上午9時至下午3時30分進行，客戶使用「中信Home Bank」APP或網路銀行，以新臺幣兌換14種指定外幣，可享單筆即期匯差好康優惠，客戶還可利用「中信Home Bank」APP、網路銀行設定匯率到價通知，把握理想換匯時機。

(時報資訊)