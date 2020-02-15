<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3680'>家登精密(3680)</a>1月受到工作天數因傳統農曆年假大幅減少，合併營收下滑，預期2月半導體事業將有轉單效應；2020年來看，全球半導體高階製程資本支出持續增加，家登2020年營運可望持續成長，公司有信心今年再創營運高峰。

家登精密2020年1月合併營收約為1.43億元，月減約48%，年減16.28%。公司表示，目前受新冠病毒疫情影響，中國全面延後開工，家登半導體生產基地坐落於台灣，產能及出貨狀況均不受影響。然1月工作天數大減，導致客戶訂單及出貨時程延後，但受惠於中國半導體客戶轉單台灣業者之轉單效應，2月份半導體本業營收表現可期。

另外，家登轉投資吳江新創汽車公司為吳江當地示範工廠，於2月11日取得開工許可，然疫情影響買氣，短期汽車產業營收將受影響，所幸半導體產業於2020年蓬勃發展可望補足汽車營收缺口，不影響年度整體獲利。

全球半導體高階製程資本支出持續增加，家登2020年營運表現亮麗。受惠於5G及晶圓代工需求直線上升，7奈米以下先進製程續旺，ASML EUV機台供不應求，家登連帶受益，2020上半年家登樹谷廠如火如荼進行新生產設備的安裝及新產線的擴建，除了大坪數無塵室的興建，檢測設備更是重點投資項目，產量提升的同時，嚴格進行品質控管。面對全球半導體大廠持續的訂單，家登確保供應鏈穩定供貨，持續維持高階製程載具市場領先地位。

短期而言，2020年全球面臨了動盪的局勢，加上傳統淡季的氛圍，半導體的成長力道尚未顯著，然去年底到今年全球資本支出已來到歷史高點，家登精密相信今年仍是半導體蓬勃發展的一年，有信心今年再創營運高峰。

(時報資訊)