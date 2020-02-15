五金業盛事－「2020年科隆五金展」將於本(2020年)年3月1至4日在德國盛大登場。為搶攻全球五金產業商機。外貿協會為臺灣最大組團單位，帶領逾70家臺灣優質五金手工具廠商前往深耕歐洲市場，並設置「臺灣新產品形象區」，打造輕工業風主題式形象展區，宣傳廠商自有品牌及提升臺灣五金產業創新形象。

歐洲向為我國五金手工具主要出口市場，臺灣手工具2019年出口總值達37.9億美元，其中近三成銷往歐洲市場。儘管2019年受全球需求放緩、區域貿易衝突頻，連帶影響我國出口表現，德國仍穩居我國第三大出口國，佔整體出口6.2%，成長1.6%。近來新型冠狀肺炎疫情影響，導致全球產業供應情況大亂，促使各國大廠重新思考分散布局全球，此時我業者更應把握契機，積極搶佔全球市場。

臺灣五金產業分工精密且供應鏈齊全。今年參展業者包含國內知名企業四維創新材料、振鋒企業、益張實業、星聯鋒等。「臺灣新產品形象區」(Taiwan Premium Hardware)，以手工具、工業用品、家居修繕等三大主題，展出優質臺灣五金產品。本展另有臺灣手工具公會、臺北市進出口公會及螺絲公會組團參展，總計臺灣有346家廠商共襄盛舉。

「科隆五金展」係全球最具規模之專業五金國際展會，本屆計來自55國2,770家參展商，將展出嶄新研製產品，海外參展商超過85%，國際化程度高。國際知名大廠如Gedore、Hazet、Stahlwille、Wera和Fischer等指標性廠商等均將亮相。本展展出4大主題，為手工具、扣件、工業產品及家庭修繕用品，共計使用12個展館，展出面積達16萬餘平方公尺。本展的主要主題之一為「數位化」，包含電子商務、雲端作業管理系統及3D列印技術的使用等，將促成五金產業的重大變革，和數位化相關的最新科技如數位量測儀器、智能家居產品、數位工具皆將在展會呈現。

(時報資訊)