台股本周加權股價指數收盤為11,815.70點，較上周的11,612.81點上漲202.89點，漲幅1.75％，不過，日均量由上周1567億元降至本周1518億元，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，下周一量能若無法有效擴增，月線下彎的壓力仍在，後續台股上漲氣勢恐將受限。

簡伯儀認為，周五指數收盤站穩月線反壓，為近期首度站穩，不過由於目前月均線維持下彎，加上下周一月線扣抵位置落在12024點，加上周五指數站穩月線量能並未明顯擴增，因此以目前指數位置來看，下周一量能若無法有效擴增，月線下彎的壓力仍在，並且近期反彈的量能持續遞減，且日K值以即將來到超買區，後續台股上漲氣勢恐將受限。

從周K線來看，雖然整體K線連二紅，但整體量價是呈現價漲量縮，周KD指標仍未交叉往上，加上目前反彈的高點也尚未能夠封閉1月30日的往下跳空缺口，顯示本波反彈力道不足，短線若無法有效站穩月線，此時位階不宜過度追價。因此，本周在盤勢已經反彈一段時間後，震盪將相對激烈。

就基本面來看，主計處下修台灣今年經濟成長2.37％，較108年11月預測2.72％下修0.35個百分點，主要原因有四點，1.2019新型冠狀病毒肺炎疫情後續發展狀況，主要為大陸GDP占全球比重在SARS當時僅4.3％目前已擴大至16.3％，疫情影響不言可喻；2.美國與大陸第一階段貿易協議落實程度及後續談判進程。3.國際股匯債市波動，油價及其他原物料價格走勢。4.地緣政治情勢對全球經濟影響，由於整體經濟成長相較於去年是下滑，預期對股市的看法相對不利。

(時報資訊)