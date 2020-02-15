世界行動通訊大會(Mobile World Congress，MWC 2020)考量新型冠狀病毒今年度決議喊卡停辦，這也是擁有33年歷史的MWC首次停辦，對全球行動通訊業投下震撼彈，不免也讓人擔憂原本因為5G振奮的行動通訊市場，是否會有變數，手機產業更被點名將會首個遭殃，5G換機潮的「遲到」，台系相關供應鏈也只能被迫接受。

全球2019年半導體產業歷經調整，儘管台灣整體表現優於全球平均，但對於2020年5G預期將引爆的商機，各家IC設計大廠早已經迫不及待，已經鴨子划水多年，為的就是可以在今年大展身手，不料，今年農曆年前爆出新型冠狀病毒，打亂IC設計引頸期盼的5G商機，是否「煮熟的鴨子飛了」？

有研調機構就下修大陸首季智慧機需求量，下修幅度約15%，預估單季出貨落在1500萬支，其中包含5G智慧型手機，大陸因人口紅利優勢，為全球指標智慧機市場，加上已經多年來陷入成長高原期年的智慧型手機產業，對於5G充滿期待，除了大量的換機潮外，其背後更象徵著高於平均得ASP(平均銷售價格)，隨著因為疫情而遞延的訂單，整體產業陷入供給大於需求下，台系手機AP(手機處理器)或是小尺寸觸控IC等相關的供應鏈，當然也會受到衝擊。

近期IC設計廠法說會接力登場，對於新型冠狀病毒對營運的衝擊，各家廠商嚴陣以待，尤其是獲點名將引爆5G首波商機的智慧型手機，在大陸將所有火力集中在防疫之時，內需終端市場停擺，晶片廠也遭殃，一級指標大廠聯發科對於第一季財測就偏向保守，預估營收將下滑7~15%，且執行長蔡力行也直言，「疫情確實衝擊到短期大陸的內需市場」，目前對於疫情仍然「可控」，至於第二季狀況，仍需端看全球疫情發展狀況，這對2020年想要靠5G上演大逆襲的聯發科來說，也成為當前最大考驗，儘管蔡力行也強調，聯發科在全球不僅只有大陸市場，今年搭載<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2454'>聯發科(2454)</a>晶片的手機除了在大陸市場現身外，還有在南韓、歐洲以及美國，但大陸市場對聯發科的依賴程度，卻是不爭的事實。

「短期內疫情確實衝擊，手機產業首當其衝」，IC設計廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3545'>敦泰(3545)</a>董事長胡正大這樣說，他坦言，短期來說，新型冠狀病毒確實衝擊智慧機的銷售，主要就是卡關大陸現在許多城市都處於封閉式管理，工廠的復工進度也比預期慢，將影響到敦泰首季營運，另外一家指標大廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3034'>聯詠(3034)</a>也坦言，以終端需求來看，大陸市場現在因為新型冠狀病毒疫區管制，內需市場受到影響，尤其是手機。

綜合多家大廠對疫情的說法，不難發現，智慧機儼然成為本次新型冠狀病毒的頭號首波受災戶，原先預計的5G換機潮儘管整體需求依舊存在，但恐已經難逃「遞延」事實，且整體需求回歸正常，恐要等到下半年，整體來說，今年半導體晶片出貨，下半年將會明顯優於上半年。

(時報資訊)