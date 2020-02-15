高市消防局鳳祥分隊消防車前晚遭曳引車追撞，發生1死4輕重傷慘劇。其中，隊員賴統生仍在高雄長庚加護病房觀察，昏迷指數為6，賴妻昨在消防局長探視時，痛哭「家中還有5歲小孩」，事後更在臉書社團發文寫到，「孩子一直問爸爸怎麼沒有下班回家怎麼辦？」，並納問「除了錢，國家可不可以承諾我們一個讓家人安心出門工作的環境？」言語令人不捨及鼻酸。

發文者在開頭自稱是賴統生的太太，根據本報求證高市消防局證實其身分。文中提及，事隔一天，自己腦子比較清醒了，上來謝謝各位的加油打氣，無論認識或不認識的朋友們，謝謝你們了。

她談到賴統生目前仍不算脫險，前額頭骨碎了，可見撞擊力道，重大撞擊導致腦幹附近有出血，這一周都要密切注意。至於其他的傷，自己還沒空去想，也還沒去想以後怎麼辦。

她提到自己的心情，每一位來探視的長官問她需要什麼？承認自己腦裡只很現實的想到經濟怎麼辦、房貸車貸怎麼辦？」孩子一直問爸爸怎麼沒有下班回家怎麼辦？但是我不知道，除了錢，國家可不可以承諾我們一個讓家人安心出門工作的環境？」

她語重心長說，這些年，多少家庭承受因公死亡或重傷的打擊。「沒想到一個尋常的日子裡，輪到我們了」。這一周請大家替統生加油打氣，他19年來救人無數，也請各位千萬注意安全，出勤平安返隊。

鳳祥分隊,消防車,賴統生

(中時 )