受到大陸新冠肺炎疫情影響，原定4月下旬在高雄舉辦的「2020年台灣第六屆國際扣件展」被迫喊卡，台灣螺絲公會已緊急發文通知參展廠商，將順延到10月份舉辦。

對此，台灣螺絲公會理事長蔡圖晉表示，確實做這樣的決定，主要考量參展廠商、國外買主的安全問題，且考量參觀民眾踴不踴躍的問題。

台灣外銷螺絲2019年外銷量為154.7萬公噸、年減7.9％，外銷金額為45.09億美元、年減6.9％。

大陸新冠肺炎在今年春節後爆發，根據外交部統計，全球包括台灣在內至少有超過40個以上國家，針對該疫情加強境內防疫管制外，並針對入境旅客嚴加防制，避免疫情擴散。

由於大陸疫情爆發後，引起各國恐慌，發展截至目前仍未獲得控制，導致國內螺絲業者對於即將在4月下旬舉辦的國際扣件展感到憂心，擔心因為疫情關係，影響國外買主來台參觀與採購的意願，紛紛向螺絲公會與貿協提出展延建言。

經公會理事長蔡圖晉與貿協、國貿局等相關討論後確定喊卡，並緊急發文通知所有會員廠商，原定4月21日至23日在高雄展覽館舉行的第六屆台灣國際扣件展，將延到10月份舉辦。

(工商 )