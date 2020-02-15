罷韓志工遍佈高雄鄉鎮市區做最後衝刺，但12日內門區瑞山里里長竟驅趕連署志工，並揚言開車撞人，15日wecare發起人尹立率律師至高雄地檢署按鈴申告，控訴里長剝奪民主自由。(圖文／洪浩軒)

(中時 )

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