罷韓衝突！內門里長揚言開車撞人 尹立按鈴申告 10:112020/02/15 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 15日wecare發起人尹立率律師至高雄地檢署按鈴申告，控訴里長剝奪民主自由。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓志工遍佈高雄鄉鎮市區做最後衝刺，但12日內門區瑞山里里長竟驅趕連署志工，並揚言開車撞人，15日wecare發起人尹立率律師至高雄地檢署按鈴申告，控訴里長剝奪民主自由。(圖文／洪浩軒) (中時 ) #高雄 #里長 #按鈴申告 #內門 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 收到「字很醜」恐嚇信 罷韓團體籲韓粉自重 08:272020/02/11 政治 用比特幣洗錢 高雄檢警瓦解詐騙集團 11:392020/02/11 社會 侯友宜里長座談：「做一天，認真一天」 18:152020/02/11 生活 高雄水果銷星馬 年成長率150％ 01:042020/02/12 地方新聞 達標了！罷韓團體宣布：二階段連署書已達法定門檻 07:482020/02/12 政治 高雄銀行射「金融三箭」 再推齊心防疫貸款 16:392020/02/13 生活 蘆洲虐童案偵結 新北地檢署對魏姓外婆提起公訴 18:082020/02/13 社會 拖板車司機喝酒精性提神飲料撞翻消防車 隊員1死4輕重傷 23:262020/02/13 社會 齊心防疫 高雄銀行推最相挺方案 04:102020/02/14 產業特刊 罷韓將破關鍵大關 網：韓國瑜危險了 07:512020/02/14 政治 政治熱門新聞 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... - 政治 二階罷韓已過門檻 謝龍介這樣說 - 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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