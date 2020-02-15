空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機在1月2日在新北市與宜蘭交界山區失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。空軍今天公布初期調查報告，依現有事證，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素。

所謂的「環境因素」，應是指飛行當天山區氣候突然轉變導致雲霧增多，飛行員未依照規定避開雲霧改變航線，或是拉高高度。也有可能是在勤前教育規劃長官視導航線時，選派飛行員甚至勤前教育就有疏失。

人因部分則是指飛行前責任分工，也就是在飛行前的勤教，就必須做好飛行期間正駕駛與副駕駛在機上責任分配，以及遭遇緊急狀況時處置分工，一般來說就是正駕駛負責飛行，副駕駛注意通訊、儀表與外在環境。機工長負責外在天候與地貌，部分儀表檢視。

空軍司令部表示，經専案小組嚴謹調查，並由運安會及美方協助執行黑盒子資料下載，交叉比對天氣與機務等事實資料，已完成初步事實調查報告。依運安會及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。

空軍司令部指出，面對如此重大飛安事件，空軍坦承面對，務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計畫加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。

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(中時 )