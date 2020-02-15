因應新冠肺炎防疫期間，很多機關團體停止辦活動；台中市南區國光社區發展協會關懷據點，日前邀社區長輩在國光國小旁「綠色隧道」舉行新春團拜活動，更顯意義。理事長陳雅惠說，大家相揪沐浴芬多精、呼吸好空氣，除避免群聚感染，也能活絡筋骨、增強免疫力。

國光社區發展協會理事長陳雅惠表示，新冠肺炎延燒，很多人聞疫色變，為避免群聚感染，許多團體取消大型活動甚至聚餐活動也沒辦了，民眾待在家裡，哪裡也不敢去，許多里民說太悶了，因此邀請長輩走出戶外，由專業舞蹈老師，帶動跳，活動、活動。

現場民進黨市議員邱素貞與民眾大跳健康促進操，她說，雖新冠肺炎疫情沒降溫，但人民日子還得過下去，除了減少在密閉空間活動外，平常就是養成常洗手的生活習慣，看到參加的民眾，絕大部分都沒戴口罩，顯示大家對於防疫效能肯定。

80歲陳阿嬤說，聽到新冠肺炎會透過飛沫傳染，她嚇得整天窩在家裡，外出也戴著口罩，但是到「綠色隧道」除了空氣流通、沒有吵雜、空氣好，可以安心運動跟老朋友見面聊天，真得很開心。

(中時 )