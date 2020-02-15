新冠肺炎持續在陸肆虐，截至15日在大陸確診人數已超過6萬6千人、1524人死。正值舉國對抗疫情之際，中國大陸國家主席習近平提出要將生物安全納入國家安全體系，並盡快推動「生物安全法」。不過先前曾謠傳造成新冠肺炎的新型冠狀病毒是從武漢P4病毒實驗室流出，習在抗疫期間首次提出生物安全法，格外引起外界關注。

據陸官媒《新華社》與南華早報報導，近期在防疫上多次上媒體鏡頭的習近平14日在中共中央全面深化改革委員會上表示，這次對抗新冠肺炎疫情，是對國家治理體系和治理能力的一次大考。他在會中強調，要將生物安全納入國家安全體系，規劃國家生物安全風險防控和治理體系，並儘快推動出台生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系。

新華社先前報導也指出，生物安全法已於去年10月提請最高立法機關的人大常委會審議。該法草案內容包括劃定生物技術發展邊界，如對生物戰和SARS、伊波拉病毒與非洲豬瘟等重大突發傳染病及動植物疫情等傳統生物威脅，並確社會各方面的生物安全責任，界定公共管理部門、社會組織和公民個人的權利義務關係，建立起行之有效的生物安全管理體制。

不過對於新型冠狀病毒其實是大陸當局研發的生化武器，從武漢病毒研究所洩漏出的網路傳聞，BBC中文網5日報導指出此為假新聞，並指出對此的相關報道都援引美國小報《華盛頓時報》（Washington Times）都沒有提供相關證據，其中引述的「前以色列情報官員」也明確指出目前「沒有證據或跡象」顯示，武漢病毒研究所曾經洩漏。

但報導也指出病毒的源頭是否與實驗室相關仍存爭議。美國羅格斯大學（Rutgers University）生物學家理埃布萊特（Richard H. Ebright）對BBC表示，根據目前對病毒的基因組測序，沒有任何證據表明該病毒經過人工改造，但也不代表著可以「完全排除」疫情病毒由於實驗室事故進入人群的可能性。

(中時電子報)