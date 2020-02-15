紡拓會今年率領台廠參加2020年波特蘭春季PREMIERE VISION Sport展，今年參展的台廠共有15家，吸引逾200人次買主到訪參觀，預計後續將可創造150萬美元商機。本次展期因新冠肺炎疫情波及，影響國際品牌及買主到場意願，導致參展人潮不如預期。

今年參加的廠商包括<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='1460'>宏遠(1460)</a>、東聯創新、睿發、翰新、特世、亞適、富宇、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='4433'>興采(4433)</a>、安豐、允良、湛珈、湯姆隆、五綸等專業布料商展出最新穎的機能性運動布料外，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='1409'>新纖(1409)</a>、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='1457'>宜進(1457)</a>集團<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='1413'>宏洲(1413)</a>纖維等亦展出纖維、紗線及多元化功能性紡織品，讓造訪的買主即可感受臺灣紡織業者創新的研發能量。

PREMIERE VISION Sport展於奧勒岡展覽中心Hall B展館盛大展出，根據大會資料顯示，本屆有來自美國、加拿大、義大利、法國、土耳其、台灣、韓國、泰國等超過10個國家地區65家廠商共同展出最新穎戶外機能、運動、休閒時尚、環保等多元化功能性紡織品相關素材。展中亦有PREMIERE VISION運動時尚趨勢團隊的專家們透過研討會和PV獨家的流行時尚顏色趨勢預測介紹，提供多元化紡織相關資訊給運動服裝品牌前瞻性的見解。

(時報資訊)