空頭回補，激勵周五BDI指數走揚；受助於巴拿馬型船舶運輸需求支撐，減緩冠狀病毒對海岬型船段的損失，進而支撐波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲4點，漲幅為0.95%，終場收作425點；海岬型運費指數(BCI)下跌10點，跌幅3.5%，收盤報294點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲24點，漲幅為3.9%，收作636點；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲2點或0.43%，終場以470點作收。(商品行情網)

(時報資訊)