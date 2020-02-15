《商情》空頭回補，激勵周五BDI指數走揚 10:002020/02/15 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周五BDI指數走揚；受助於巴拿馬型船舶運輸需求支撐，減緩冠狀病毒對海岬型船段的損失，進而支撐波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲4點，漲幅為0.95%，終場收作425點；海岬型運費指數(BCI)下跌10點，跌幅3.5%，收盤報294點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲24點，漲幅為3.9%，收作636點；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲2點或0.43%，終場以470點作收。(商品行情網) (時報資訊) #指數 #BDI #上漲 #運費 #空頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 BDI大跌55％ 散裝船業1月營收吹逆風 04:102020/02/12 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵周二紐約期棉走升 10:002020/02/12 財經 《半導體》ADR大漲2.88％，台積電開高擊潰空頭 10:002020/02/12 財經 《國際油價》空頭回補，周二國際原油期貨止跌回升 10:002020/02/12 財經 《商情》跌深反彈，周二波羅的海BDI近四年低點彈升 10:172020/02/12 財經 陸港觀盤－「疫」情下的投資契機 中小型指數反彈最強 04:102020/02/13 全球財經 《商情》空頭回補，激勵周三LME基本金屬期貨普漲 10:002020/02/13 財經 《商情》周三波羅的海BDI連續反彈上漲 10:172020/02/13 財經 《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金升至逾1周高點 10:012020/02/14 財經 《商情》巴拿馬型船運價升高，支撐周四波羅的海BDI持穩 10:182020/02/14 財經 財經熱門新聞 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 肥單搶不贏台積電 死敵半導體再添新兵作戰 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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