三星上周甫推出旗下首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip，13日隨即宣布下午5點起於三星體驗館、三星智慧館以及三星商城開放預購，不到晚間11點，三星商城傳來捷報，短短5個多小時銷售一空，再創摺疊智慧手機銷售佳績。

三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，基於Galaxy Fold的銷售佳績，此次在Galaxy Z Flip的備貨上更為積極，期能滿足更多喜愛嘗鮮、追求個人風格的新世代消費者。在顏色銷售表現上，亦如同先前預估的「頑美黑」和「頑美紫」約是1:1，顯示消費者各有所好。摺疊手機是三星今年發展的主力之一，未來也可望看到更多新型態商品。

Galaxy Z Flip採用全球首創的超薄可摺式玻璃，搭配隱藏轉軸設計，展開後6.7吋的螢幕具有21.9：9長寬比，照相方面，Galaxy Z Flip內建3組專業鏡頭，雙主鏡頭支援123度超廣角以及廣角的1200萬畫素相機，前自拍鏡頭則支援1000萬畫素。

三星本次在Galaxy Z Flip的行銷策略上，與第一款摺疊機Galaxy Fold的型態並不一樣，這次在備貨上對於量更為積極，且在通路規畫上，三星通路以及電信通路的貨量比例會是1:1，在電信商的選擇上會選擇適合的門市據點，讓消費者可以更方便的進行體驗。

Galaxy Z Flip共推出「頑美黑」和「頑美紫」兩款顏色，單機建議售價48,880元，即日起至2月17日止開放三星體驗館、三星智慧館限量預購，並將於2月21日於指定通路限量上市。

(時報資訊)