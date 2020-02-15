<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2337'>旺宏電子(2337)</a>即將在下周二(2月18日)接棒舉辦2019年第四季法人說明會，原本市場樂觀預期本季記憶體市況淡季續旺，但疫情是否使得短期營運有所影響，將受到關注。

旺宏2020年1月合併營收為27.56億元，月增3.5%，亦較2019年同期大增21.9%，顯現本季記憶體產業不淡的趨勢。

旺宏預計2月18日舉辦法說會，公布上季財報及本季展望。旺宏去年第四季營收比前一季高峰下滑；旺宏2019年第四季營收95.8億元，季減19.53%；去年下半年業績回到成長趨勢，2019年營收349.95億元，較2018年高峰減少5.3%。

旺宏於上季法說會時指出，因大客戶任天堂提前出貨在去年第三季，預估去年第四季業績將下滑，產品價格則可望走穩。

2020年，旺宏在NAND Flash產出持續增加，加上NOR Flash可望受惠5G發展，整體產品價格有機會看漲且需求看增，有利於今年業績表現。

另外，本季進入遊戲機產業淡季，大客戶任天堂日前預警，表示受到中國大陸新冠肺炎疫情，恐影響供應鏈。目前遊戲機產業受疫情影響加上淡季，市場關注旺宏第一季業績整體表現是否受影響。

(時報資訊)