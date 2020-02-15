中國大陸最大LED車燈模組廠商麗清（3346）自結1月合併營收3.45億元，年增6％。麗清解釋，1月適逢農曆新年長假致使出貨天數減少，營收有較去年12月減少19％，但受惠於主要客戶積極於過年前提前備貨，挹注首月營收較去年同期增長6％。

麗清表示，由於農曆新年長假因新冠肺炎疫情拉長復工時程，使得部分新車款訂單有遞延出貨的情況，惟受惠於新車應用LED車燈滲透率提升趨勢明確，帶動主要客戶對於麗清旗下LED車燈模組產品需求仍保持一定水準，麗清以目前在手訂單來看，皆無接獲任何客戶取消之通知，但由於訂單出貨遞延，且新冠肺炎疫情使得各廠復工狀態受到影響，產能需要時間陸續恢復，將影響麗清第一季整體營運。

麗清表示，目前上海、東莞廠已通過當地政府復工申請，皆於2月11日開工，雖然短期大陸車市因疫情造成負面衝擊，但麗清已接獲主要客戶急迫的復工要求、遞延的訂單要陸續出貨，同時麗清過去已積極於各生產基地導入自動化生產，隨著新車導入LED車燈的滲透率上升趨勢不變下，增加主要客戶拉貨力道，麗清將調配產能配置並有效縮短出貨進度，加上目前庫存仍足以支應，今年整體營運可望於第一季落底後回升。

此外，麗清於桃園觀音規劃興建智慧化工廠，可望在新廠完工通過認證後，新訂單挹注產能利用率提升外，亦可藉由彈性調整兩岸生產基地的產能配置下，爭取更多外銷訂單，創造整體營運新一波的成長動能。

(工商 )