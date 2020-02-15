將於今年全明星周末首日新秀挑戰賽帶領世界隊面對美國隊的獨行俠「歐陸金童」東契奇，15日在賽前記者會展現超高人氣，誇張的採訪陣仗都快看不到他的身影，他更在記者會宣告，將會加入斯洛維尼亞國家隊打東京奧運資格賽。

東契奇除了參加新秀挑戰賽，更在17日全明星正賽先發上陣，畢竟在今年全明星賽球迷投票項目，東契奇總得票數位居第2，僅次於湖人「小皇帝」詹姆斯，當被問到今年夏天有何計畫？他回答，「是的！我一定會參加奧運資格賽。」

有了東契奇宣告加入，斯洛維尼亞男籃在東京奧運資格賽的戰力更被看好，但他們被分在立陶宛賽區，將跟立陶宛、波蘭、安哥拉、韓國、委內瑞拉等隊形成「6搶1」的激烈態勢，斯洛維尼亞想要殺出重圍難度不小，比賽在6月23日開打。

今天剛好也是美國時間情人節，東契奇也被問到是否收到情人節禮物，「我收到禮物了，但我不能告訴你們，我收到了什麼。」東契奇的正牌女友是內衣名模安娜瑪麗亞(Anamaria Goltes)，兩人也經常在社群媒體曬恩愛，堪稱帥哥美女組合。

(中時 )