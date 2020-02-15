更新內容10:42 ）加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）前年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，全案今審結，新北地院依殺人罪嫌判美籍主嫌孫武生無期徒刑、非裔美籍班特12年6月徒刑；依幫助傷害罪嫌判何傑生1年6月徒刑、台籍男大生吳宣6月徒刑，全案可上訴。

新北地院今上午10時開庭宣判，在押的班特和何傑生到庭聽判，兩人透過翻譯轉知判決結果，表情嚴肅，但沒有太大反應，在押的孫武生則未出庭。

檢警調查，孫武生效法顏柏萊經營毒品生意，並找來班特、何傑生與吳宣運毒，前年8月孫武生因懷疑顏柏萊成為警方線民，計畫將他殺害，孫武生指揮吳宣買武器、到案發地點對岸把風，與班特合力殺害、分屍顏柏萊，又命何傑生到附近施放煙火通報及拿汽油滅證。

全案在2018年底偵結起訴，庭訊時班特、何男、吳宣均指控受孫武生指使，但孫武生始終否認犯行。

(中時 )