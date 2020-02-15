陸新冠肺炎累計確診6.6萬例 死亡逾1,500人 10:292020/02/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情擴散，醫護人員1月22日在江西省南昌市火車站為旅客檢疫。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛生健康委員會15日公布，14日全大陸31個省和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例2,641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例），新增疑似病例2,277例，新增治癒出院病例1,373例。 截至14日，全大陸31個省和新疆生產建設兵團累計報告，新冠肺炎現有確診病例56,873例（其中重症病例11,053例），累計治癒出院病例8,096例，累計死亡病例1,523例，累計報告確診病例66,492例，現有疑似病例8,969例。 (工商 ) #新冠肺炎 #確診病例 #新增 #疑似病例 #全大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 湖北疫情轉折 新病例不到2千 04:092020/02/13 焦點新聞 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 新冠肺炎紓困、防疫最新措施－三大產業紓困 將拍板逾400億 04:092020/02/13 財經要聞 新冠肺炎紓困、防疫最新措施－大學指考延至7／3～5 04:092020/02/13 財經要聞 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 兩岸熱門新聞 居家隔離11天奇神奇康復 陸確診護士分享「10字秘訣」 - 兩岸 武漢、湖北省委書記為何同時調整？背後原因終於曝光！ - 兩岸 鍾南山指導！新冠病毒快速檢疫 一滴血15分鐘有結果 - 兩岸 江蘇5市聯合通告 網紅驚：清末東南互保重現？ - 兩岸 陸用痊癒者「血漿」殺新冠病毒 已治11人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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