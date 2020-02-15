大陸國家衛生健康委員會15日公布，14日全大陸31個省和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例2,641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例），新增疑似病例2,277例，新增治癒出院病例1,373例。

截至14日，全大陸31個省和新疆生產建設兵團累計報告，新冠肺炎現有確診病例56,873例（其中重症病例11,053例），累計治癒出院病例8,096例，累計死亡病例1,523例，累計報告確診病例66,492例，現有疑似病例8,969例。

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