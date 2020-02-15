新冠肺炎疫情升溫，連帶影響國內觀光旅遊！其實這陣子除了戴口罩、也要勤洗手，醫師也提醒大家多運動，增加人體免疫力！或許有些人不敢出門，然多接觸大自然其實對健康有益！台南觀旅局整理療癒之旅、鄉野踏青行程攻略，比人還高的學甲的蜀葵花已盛開、白河的木棉花火紅熱情、府城成功燈會祈福、關子嶺泡泥漿，春暖花開來來台南一路健康玩。

府城成功燈會。（圖取自台南旅遊網）

傳統祈福療癒行：傳統上人們認為燈火具有驅魔降福、祈許光明的象徵意義，所以演變成各地常有的各相關民俗活動與花燈會，而台南，除了元宵節盛大落幕的鹽水蜂炮及土城正統鹿耳門聖母廟迎春牛與高空煙火秀外，月津港燈節將展至2月16日、府城成功燈會及永康大灣的斗笠燈會則展至3月1日。走逛各大廟宇包含南鯤鯓代天府、首廟天壇、祀典武廟、大天后宮、正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等，除了可以滿足祈福的心靈療癒感，也可細細欣賞廟宇建築、門神、壁堵、藻井及彩繪之美。

白河林初埤木棉花道。（圖取自台南旅遊網）

鄉野踏青健康遊： 3月7日即將開展的2020臺灣國際蘭展，台南觀旅局已推出結合後壁白河景點之套裝遊程與後壁風土小旅行。而隨著春天花季的來臨，歸仁、將軍，以及白河的木棉花也陸續含苞準備盛開，白河的木棉花季更將於2月22日開跑，花道旁的蓮花池目前布滿一大片紅紅黃黃的蕨類「滿江紅」，就像大地的調色盤提前為花季暖身。而楠西梅嶺的紫牡丹、杜鵑及學甲的蜀葵花也正火紅綻放。除了欣賞美麗浪漫的花海，走訪各大休閒農場親近大自然、品嚐在地田園料理亦是一大享受，尖山埤江南渡假村更祭出平日住宿及國際蘭展優惠方案，南元農場亦推出親子共遊及平日住宿優惠專案。

四草綠色隧道。（圖取自台南旅遊網）

親水浪漫賞美景：乘坐四草及七股潟湖的管筏迎著風踏上沙洲及認識紅樹林與招潮蟹的泥灘地生態，邊玩邊長知識是親子同遊的好選擇。當然，如果想要創造浪漫，就算沒有室內的燭光晚餐，也能藉著滿天星辰以及滿眼黃金流域的台南運河遊河體驗達標。而北門鹽鄉超人氣的井仔腳瓦盤鹽田，不僅是遊客體驗曬鹽、挑鹽樂趣的地方，金黃的夕陽與瓦盤鹽田上相映的絕美景緻讓人彷彿來到夢幻世界。

七股潟湖。（圖取自台南旅遊網）

登山健行深呼吸：上山走步道健行，除了強健身體，還可遠離疫情。台南境內擁有白河關子嶺區域、曾文水庫周邊子區域、東山西烏嶺子區域、梅嶺周邊子區域及烏山子區域等五大步道系統，涵蓋大凍山步道、梅峰古道、碧雲火泉步道等20多條步道，所需往返時間約1至6小時不等，民眾可參考觀旅局所發行的「台南親山步道行」摺頁地圖挑選適合自己的路線。

關子嶺溫泉。（圖取自台南旅遊網）

泡湯暖身啖美食：走訪關子嶺溫泉風景區，體驗擁有百年歷史的泥漿溫泉，並走訪鄰近的火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮等廟宇祈福保平安，最後再來品嚐鮮嫩多汁的桶仔雞，放鬆又療癒的行程絕對讓您流連忘返。而若您喜愛山林秘境，則可選擇泡楠西區的龜丹溫泉，體驗水質清澈的「美人湯」，感受原始山林的另類氛圍。

虎頭埤風景區。（圖取自台南旅遊網）

經典小鎮漫遊趣：繼去年的後壁區與鹽水區後，台南新化區入選為2020經典小鎮，轄內有全台第一座水庫虎頭埤水庫、全台唯一低海拔熱帶林場新化林場、大目降文化園區、大坑休閒農場、大架山大草原、綠谷西拉雅、觀光工廠、高爾夫球場等觀光景點，是適合一年四季旅遊的小鎮。虎頭埤風景區在2020年這個浪漫的年度，特別推「2020（愛你愛妳） 夫妻、情侶同遊一人免費」活動。

(中時電子報)