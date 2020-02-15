慶陽海洋公司董事長陳慶男涉嫌於海科館BOT工程中，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3千8百萬元，遭檢方起訴，15日一審結果出爐，陳慶男被依詐欺取財、違反銀行法、偽造文書等罪，遭判年6年10月有期徒刑，可上訴。

(中時 )