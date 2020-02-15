慶陽海科館案一審出爐 涉獵雷艦弊案陳慶男遭判6年10個月 10:252020/02/15 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳慶男被依詐欺取財、違反銀行法、偽造文書等罪，遭判年6年10月有期徒刑，可上訴。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 慶陽海洋公司董事長陳慶男涉嫌於海科館BOT工程中，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3千8百萬元，遭檢方起訴，15日一審結果出爐，陳慶男被依詐欺取財、違反銀行法、偽造文書等罪，遭判年6年10月有期徒刑，可上訴。 (中時 ) #陳慶男 #一審 #慶陽 #銀行法 #起訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 近1.5億個資遭竊 美起訴4陸軍官 07:562020/02/11 國際 攻占行政院遭起訴 魏揚否認犯罪 12:122020/02/11 社會 被控刪除股東會錄音檔 城仲模之子不起訴 14:172020/02/11 社會 靈骨塔吸金案 北檢今追加起訴3業務 14:212020/02/11 社會 騎棄置oBike遭警送辦 雄檢認定無主不起訴 17:592020/02/13 社會 被「去死」女韓粉罵混蛋 高植澎PO起訴書：勝券在握！ 10:032020/02/14 政治 PO文諷人像「鬼」！ 網紅「MC姊」被訴 10:412020/02/14 社會 違章工廠惡火害死2警消 負責人遭訴 14:372020/02/14 社會 李興文兒夜闖IKEA打手槍遭起訴 14:502020/02/14 社會 散布新冠肺炎不實謠言 2女遭桃檢提起訴、緩起訴 16:042020/02/14 社會 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 西門町大賣場驚傳外國人自戕送醫 - 社會 「通姦日記簿」每次做都記下來 渣夫辯：看200部A片寫的幻想文 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。