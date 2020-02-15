2020台灣燈會原藝交響燈區位於后里馬場園區，以台灣16族及南島語族音樂為主題，將原住民族的傳統樂器、歌舞、文化、生活及工藝，結合燈藝、藝文展演及手工藝文創精品館等的展出，邀請全台部落文創業者，打造原民文創市集，以及難得一見的樂舞文化創作等，製造由樂音、光影及裝置藝術交織出原住民族生命群像，建構獨一無二的原藝交響燈區。

原藝交響燈區的主燈—「天籟原鄉」，以象徵自然的「山」、「海」、「風」為主要元素，採用鐵構搭配傳統的竹編結構，將展演舞台設計為部落客廳，來表現原住民族特有的分享社會文化，邀請國際具代表之南島語系族群及台灣各族群文化音樂舞蹈團展演，演出從原住民族的吟唱與舞蹈、結合傳統樂器的音樂、到以族語創新的新曲、最熱力的原BAND搖滾之夜。從「音樂」角度與「文化」層面，從「地方」到「國際」，從「傳統」進入到「現代」，來認識並更加深入瞭解原住民族多元文化的內涵。

不同於過往單純聲光效果的主燈秀，今年「原藝交響燈區」特別規畫了主題秀，在燈組和聲光效果之外，並且由台中市在地的原住民藝文團隊「原舞曲文化藝術團」擔綱創作演出，結合主題曲特別編排一齣舞碼，把南島語族的海洋遷徙的經歷，與回到原鄉的感動以劇場的方式呈現，希望帶給國人更不一樣的燈會視聽臨場感受。

今年「原藝交響燈區」也特別邀請旅外藝術家優席夫擔任此次的策展人，邀集原住民族當代藝術圈，融合文化意象與藝術語彙的幾位創作者安聖惠、武玉玲、宜德思、高雪亮等，共同以「音樂」為題呈現本次燈會主題。台灣原住民族無論是生活、文化、祭祀、工作幾乎所有層面，都於音樂息息相關無法分割，於旋律音色間輕快的美好、沉穩厚實的共鳴之歌，既是文化傳承的路徑，也是生活鏈結的要素。

展區透過於原住民族藝術家們的創作，呈現獨特族群觀點的視覺饗宴與音律定義，更呼應人與自然的節奏，演繹了大地的生態更迭，這是台灣原住民族所堅持傳承的生命智慧。策展人優席夫今年以台灣原生種大赤鼯鼠呼應燈會「鼠年」的主題，擷取大赤鼯鼠飛翔之姿，賦與喜慶熱鬧的色彩，並讓音符淌流在張開的飛蹼之中，象徵部落傳統行獵時，節奏明確的狩獵之歌響起，期待豐收，樂於分享的歡樂氣氛隨著音樂綿延展開。

擅長複合媒材雕塑與環境裝置創作的魯凱族藝術家安聖惠，回想小時候部落最讓她牽繫的音樂，就是族人圍坐在樹下的隨意編唱的日常。作品以竹製的風鈴為發想，使用鐵件構建由地面而生的聲音流動的軌跡，象徵回憶中族人合唱的大地之歌，表示原住民族與環境共生、守護天地的願望。

排灣族編織藝術家武玉玲，利用特殊編結手法，創作以花草型態的裝置藝術，一方向累積時間的印記，呼應自然時序轉換更迭與部落文化中不可或缺的技藝；一方面以人造的自然物件型態，重現珍視的陽光、清風、土地是如此簡單美好，自然且幸福。希望藉著她的作品引發觀賞者對於大地之愛，自然之情，鼓舞回歸純真的幸福追求。

泰雅族藝術家宜德思以泛泰雅族的稜紋圖騰為元素，豎立十六個燈組象徵台灣十六個原住民族團結比鄰，高低錯落有如音律起舞。而傳統稜紋猶如再現織作技藝，造形呼應了原民文化中的守護之眼，保守祝福這塊土地。

太魯閣族藝術家高雪亮，以色彩紋布，來表現紋面在泰雅族、賽德克族、太魯閣族等，代表成年及其成就的標記，沒有紋面的族人將無法得到其他族人的尊敬及認同，更無法論及婚嫁。同時用其圖紋分辨家族譜系，將來好在彩虹橋上能與親人相認。

「原藝交響燈區」除了有原住民藝術家的燈組創作之外，也以台灣原住民族樂器、歌舞文化為主題，打造出互動音樂牆，結合傳統工藝及燈光藝術，串聯部落跨越南島族語，展現原住民族多元文化的內涵，於燈會期間除了賞燈之外，每天也將安排精彩多樣的原住民族樂舞展演。

原藝交響燈區，展期從2020年2月8日至2月23日，真摯地邀請各地旅客參與，將原鄉文化底蘊盡收眼底，體驗更從中重新喚起內在對於自然、土地與文化的重視，並體會原住民族與自然間共生共榮的文化核心！

(中時 )