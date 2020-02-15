賞櫻季節將至，許多人提早規劃好遊日行程，但新冠肺炎的疫情持續延燒，昨晚日本的旅遊疫情更是被升為第一級注意，讓不少民眾糾結，到底要如期出發，還是退票改期。

昨日中央疫情指揮中心宣布，日本恐已出現隱性社區傳播，將旅遊疫情升為第一級注意，讓原訂要去日本的民眾糾結是否要取消行程，對此，麻醉醫師邱豑慶在臉書PO文表示，身為日本的旅遊愛好者，最近常被問「早早訂好日本行程，現在狀況這樣該如期去嗎？」連身邊的醫師和護理師也在討論。

邱豑慶指出，雖然出國機會難得、長假不好請、機票和飯店退訂都要手續費，會損失一筆錢，但他還是會「先不要」去日本玩，並列出五大理由說明原因。

1.機艙是個密閉空間。

2.若在國外被傳染、被隔離，國外住院的相關醫療費用，你支付得起嗎？你真的要在國外被隔離，和被治療嗎？

3.若在國外被隔離14天都不能上班，損失有沒有比這幾天的飯店、機票錢還貴？

4.若是親子出遊，回國時你被隔離不准入境，但孩子沒有。或是反過來，你都有備案嗎？

5.日本爆發社區感染的機率很高，日本沒有在SARS吃過苦頭，所以這波疫情的防疫，真的只能說他們太輕忽了，應變也很緩慢。

(中時電子報)