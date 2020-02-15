張馨予發文。（圖／翻攝自張馨予微博）

32歲女星張馨予曾是李晨舊愛，也曾槓上范冰冰，2年前她閃婚成人妻，嫁給軍官何捷成為軍嫂。昨(14日)她透露網購了兩瓶消毒液，最後收到的竟是空瓶，回頭想投訴賣家，沒想到對方早把網店關閉，害她求助無門，網友則虧張馨予被騙紀錄太多，「好慘但好想笑哈哈哈」。

張馨予2018年和何捷結婚，去年傳出張馨予懷孕生下兩人愛的結晶，但她沒證實，近日新冠病毒疫情蔓延，張馨予也跟風在網上買了消毒液未料卻被騙，收到快遞送來的兩瓶空瓶子，賣家店舖還火速消失，張馨予無奈問：「可是如果是騙錢他們完全可以不郵寄，直接店鋪消失，為何要寄空瓶來？」

對此，網友回應：「你怎麼……又被騙」、「這種店舖是欠罵吧」、「曝光出來！！！發國難財有命賺沒命花！」、「可能是快遞員用掉了？」，而張馨予去年5月就自曝花了近3萬台幣找英國代購幫忙買鞋子，沒想到錢匯了對方卻失聯，消息曝光後代購才還錢，如今又自曝買消毒液買到空瓶，傻大姊個性讓網友哭笑不得。

(中時電子報)