陸配（中）因違反居家檢疫搭乘高鐵趴趴走，昨高市衛生局上門堵仁，開出舉發通知書。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

一名陸配昨（14）日搭機從上海返回松山機場，因符合居家檢疫標準，卻在收到檢疫通知書後，逕自搭高鐵返回高雄，期間通電話被一旁民眾聽見，通報鐵路警察，高市衛生局掌握陸配行蹤，直接到她家門口堵人，並開出舉發單，她雖然拒簽，但因違反《傳染病防治法》，恐面臨最高15萬元罰款。截至目前，高市開出10張違反居家檢疫規定的罰單，處以1至15萬元不等。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，該陸配昨天下午3時45分從松山機場入境之後，接獲居家檢疫通知書，就搭乘計程車從松山機場直接到台北車站，接著搭乘下午5時30分的高鐵149號班次南下到高雄左營站。

陸配抵達高雄左營高鐵站約晚間7時05分，她在與家人通電話，要求丈夫騎機車載她回家，被一旁民眾聽見似乎是符合居家檢疫的標準，卻在高鐵站出現，因此通報鐵路警察，警方第一時間掌握後，通報防疫單位。

衛生局同仁獲報立即前往陸配高雄家門口堵人，昨晚9時36分發現陸配返家，當場開出舉發通知書，告知她已違反居家檢疫相關規定，不得搭乘大眾運輸工具，依據《傳染病防治法》開罰，將處以1至15萬元，會依法在10天意見陳述期滿後進行處分。

據悉，陸配接獲舉發通知單後，臉都垮了，不願意「簽收」，但衛生局表示，雖然拒簽代表不想接受如此處分，但該罰的還是會罰。至於陸配目前為健康狀況，沒有出現疑似症狀。

無獨有偶，另名黃姓台商在2月8日入境小港機場後，收到居家檢疫通知書，他所留的地址為高雄市居住地，但因顧忌可能會有發病傳播給家人的風險，因此決定將在車子居家檢疫，車子停放家門口。

不過，衛生局認為，在車上居家檢疫本身就不太符合常理，有規避這個居家檢疫之嫌，直到9日當天黃姓台商心臟不適，逕自跑到里辦公處找里長求助，事件才曝了光，也將依違反《傳染病防治法》開罰1到15萬元。

另外，有名陳姓台商2月7日從澳門入境高雄小港機場，也接獲居家檢疫通知書，但並沒有回到他的戶籍地基隆，而是就近在高市這邊找旅館投宿做居家檢疫，但基隆方面找不到人，經警政系統通報，10日查獲這名台商，實際訪查發現，他乖乖在房內沒有出門，因此不會予以處分。

(中時 )