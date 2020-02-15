軍方上午在記者會還原失事現場圖，研判黑鷹直升機應該是在雲霧中已經相當接近地面，未發現前方或是下方有障礙物時，緊急拉升不及，導致旋翼打到樹梢後直接失控下墜，衝撞地面滑行70公尺後才翻滾，造成機體破碎。

黑鷹直升機失事調查報告公布，空軍坦承是因為飛行員瞬間進雲來不及拉高觸地所導致，根據空軍公布黑鷹直升機失事調查現場鑑識圖，飛機連以機腹觸地2次後，旋翼的力道將當地樹木完全掃平，拖行出一道將近70公尺的拖行痕跡後劇烈翻滾。

單純從現場狀況判斷，應該是當時飛機已經相當接近地面，但當飛行員發現前方或是下方有障礙物時，緊急拉升不及，導致旋翼打到樹梢後直接失控下墜，衝撞地面滑行後才翻滾。

(中時電子報)