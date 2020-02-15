英超豪門曼城本周末遭到歐洲足總(UEFA)重罰，兩年不得參加歐冠，還要繳交3000萬歐元(約9.7億台幣)的罰款！理由是他們違反公平競爭規定，向歐洲足總虛報贊助商收益，藉此提高球隊的總支出。換言之，曼城是因為支出過大而違規。

依照現行規定，球團不可以無限度虧錢，必須將損失控制在一定門檻，這是為了避免球隊「用錢買冠軍」。曼城的老闆是阿布達比酋長國王室成員曼蘇爾，他的淨資產大概220億美元(約6600億台幣)，非常非常有錢。

曼蘇爾動用財力打通關節的做法已行之有年，被批評為「拿鈔票當禁藥」，曼城2012年以來拿了4次英超聯賽冠軍。歐洲足總2014年就重罰過曼城6000萬歐元，但是曼蘇爾很有錢根本不怕。

此案可能衝擊到曼城總教練瓜狄歐拉(Pep Guardiola)的去向。瓜帥沒理由留在這支兩年不能踢歐冠的隊伍，還有一些慕名投效瓜帥的球員可能也想走。曼城對於歐洲足總的判決不服，希望至少能將禁賽減少到1年。

(中時電子報)