全球市場研究機構TrendForce表示，遊戲機組裝大部分在中國大陸境內，因此缺工缺料的情況將導致短期遊戲機的生產受到嚴重衝擊，惟第一季是傳統淡季，整體疫情的衝擊若能在3月底前結束，則供應鏈受到的影響可望在第二季回補，對於供貨的影響並不大。

針對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情對科技產業的影響，全球市場研究機構TrendForce及旗下拓墣產業研究院整理截至2月14日各關鍵零組件的狀況，針對遊戲機產業，因組裝大部分在中國境內，只有少部分在海外，因此缺工缺料的情況將導致遊戲機的生產受到嚴重衝擊。但由於遊戲機的銷售量過半集中在第四季，亦即供應鏈生產的高峰期會落在下半年，因此第一季是屬於淡季，TrendForce預期，若整體疫情的衝擊能在3月底前結束，供應鏈受到的影響可望在第二季回補，對於供貨的影響並不大。

另外，TrendForce表示，Sony PS4和Microsoft Xbox One因為次代主機的消息發布，消費者轉為等待年底的新機發售，因此導致在2019年兩產品的銷量明顯下滑。在需求減少的情況下，並不容易因疫情產生缺貨的情況。年底的新產品則預期在第二季才會開始生產，所以除非疫情持續延燒，否則新產品依舊能準時上市，並不會對2020年遊戲機市場造成過多衝擊。

(時報資訊)