新冠肺炎肆虐，閣揆蘇貞昌第一時間祭出口罩徵收、禁出口政策，引爆「口罩之亂」，防疫成效卻獲不少民眾稱讚。網友表示，從非洲豬瘟到新冠肺炎，蘇再再使出強硬手段，為蔡政府扛下壓力、打下基礎，彷彿總統蔡英文的「定海神針」，蘇此時此刻在此位置，爆發出的政治能量簡直嚇死人。

網友在PTT論壇發文《蘇貞昌是小英政府的定海神針嗎？》表示：「蔡英文政府至今共經歷過三任行政院長：1. 林全、2. 賴清德、3. 被廣大網友揶揄連神明都敢騙的男人——蘇貞昌。衝衝衝上任至今也才一年多，先前最被大家所認同的就是利用嚴懲的手段，坦住非洲豬瘟的侵襲，只要你敢從疫區帶豬肉進國門，直接罰你個不要不要的；近期面對肺炎疫情，同樣採取強硬手段，而這些決策初期，總免不了一震撻伐，如：口罩禁止出口——狗官事件、政府花2億增設口罩產線——被罵亂花人民血汗錢、強制徵收口罩——謠言政府趁機發大財、強制1/31前所有陸客強制離臺、高中以下延後開學——家長罵翻孩子沒人顧。」

此外，發文網友指出：「當然期間也有些政策出了問題，但也都做了修正措施 如：超商賣口罩——健保卡實名制；接受未成年陸配子女返臺——非臺灣籍不可入臺。今天看到菲律賓轉性解禁臺灣，更覺得行政院或外交部應該都扛下龐大的國民輿論壓力，大家一直喊著要制裁時，菲律賓居然默默地解禁了……難道蔡政府真的如某人所說的運氣好，還是真的有兩把刷子？」

文章一出，討論熱烈，有人直言：「蘇此時此刻在這個位置，爆發出嚇死人的政治能量。」

其他網友則紛紛回應：「口罩調度極差，但幸好沒爆發，大家就滿意。禁止出口，開了搶口罩的第一槍；徵收口罩，搞到百業都缺，還不夠分配；壓低價格，又不準賣，打死民間流通口罩」、「除了愛做文宣、圖卡有點噁心！其實沒犯大錯」、「口罩問題也許沒處理好，不管制會比較好嗎？」「就很愛作秀，這些政策初期還是稱讚的多，然後講什麼口罩夠，講錯就躲起來了！明明連神都騙，很愛演硬漢」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)